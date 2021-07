Tiro a volo, Coppa del Mondo Osijek 2021: nel trap a squadre successi di Francia e Gran Bretagna

Si sono disputate oggi ad Osijek, in Croazia, le ultime finali a squadre della tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2021: nel trap successi della Francia tra gli uomini e della Gran Bretagna tra le donne. L’Italia non ha preso parte a nessuna delle due gare.

Nella gara maschile nella finale per il primo posto la Francia di Antonin Desert, Clement Borgue e Sebastien Guerrero batte per 6-4 la Repubblica Ceca di David Kostelecky, Jiri Liptak e Pavel Vanek, mentre nella finale per il terzo posto la Croazia di Giovanni Cernogoraz, Anton Glasnovic e Josip Glasnovic supera per 6-2 la Gran Bretagna di Matthew John Coward-Holley, Nathan Hales ed Aaron Heading.

Nella gara femminile nella finale per il primo posto la Gran Bretagna di Kirsty Hegarty, Charlotte Hollands e Sarah Wixey supera per 6-4 la Russia di Daria Semianova, Ekaterina Subbotina e Iuliia Saveleva, mentre nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca di Zina Hrdlicova, Tereza Zaviskova e Lea Kucerova, batte per 6-0 la Slovacchia di Veronika Vargova, Emma Kortisova e Jana Spotakova.

Foto: ISSF