Tiro a segno e tiro a volo vanno verso la conferma nel programma dei Giochi Europei 2023

In questo momento certamente non facile per gli shooting sports, arriva una buona notizia in vista del futuro: tiro a segno e tiro a volo vanno – infatti – verso la conferma nel programma dei Giochi Europei 2023, che si dovrebbero tenere in Polonia (condizionale ormai d’obbligo), dal 21 giugno al 2 luglio.

Il Comitato Organizzatore dell’evento e l’ESC (European Shooting Confederation) sono infatti vicinissimi all’accordo per l’inserimento delle due discipline all’interno dell’agenda relativa all’evento multisport continentale, di cui hanno già fatto parte nel 2015 a Baku e nel 2019 a Minsk.

Il motivo? Tiro a segno a tiro a volo accrescono l’importanza intorno alla kermesse. Gli sport di precisione infatti, fra poligono e campo da tiro, mettono in palio – nell’anno prima dei Giochi Olimpici – delle carte di qualificazione valevoli per la partecipazione a Cinque Cerchi: un plus di non poca importanza, per una manifestazione che sta ancora cercando bene il suo percorso di crescita e di instaurazione all’interno del calendario internazionale.

Il 2023 ora sembra molto lontano, ma in questo momento per gli interpreti di carabina, pistola e per “gli abbattitori” di piattelli ogni notizia che fa pensare in meglio al futuro è un’iniezione di fiducia di non poco conto.

Foto: ISSF