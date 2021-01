Tennis, WTA Abu Dhabi: Bianca Turati sconfitta al secondo turno dalla russa Kudermetova

Finisce al secondo turno la bella avventura di Bianca Turati nel torneo WTA di Abu Dhabi. La tennista lombarda è stata nettamente sconfitta in due set dalla russa Veronika Kudermetova, numero 46 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco.

Una partita mai in discussione vista la troppa differenza tra le due giocatrici. Turati, numero 318 del mondo, era all’esordio ad Abu Dhabi in un main draw WTA ed è già stata molto brava a vincere una partita. La russa ha ottenuto il break quasi subito in apertura di match, allungando poi sul 3-1. Kudermetova ha poi strappato nuovamente il servizio all’azzurra nel settimo gioco, chiudendo il set in suo favore per 6-2.

Anche nella seconda frazione la musica non è cambiata, con la numero 46 del mondo che ha ottenuto il break in apertura di set. Turati ha avuto un’occasione nel quarto game, ma non è riuscita a sfruttare la palla del controbreak. Sfumata questa chance, l’azzurra ha perso poi per due volte il servizio, finendo per cedere per 6-1.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events