Arrivano parole piuttosto pesanti sulla quarantena degli Australian Open da parte dell’allenatore della russa Veronika Kudermetova (recente finalista ad Abu Dhabi), e cioè Sergey Demekhine. Il suo bersaglio non è solo l’organizzazione in quanto tale, rea di aver ingannato i giocatori a suo dire, ma anche Victoria Azarenka, o meglio la lettera della bielorussa che ha fatto il giro del web.

Queste le sue parole: “Credo che non ci abbiano informato di proposito: sapevano che altrimenti molti giocatori non venissero qui. O è un errore premeditato o è una coincidenza, ma credo che sia stato fatto apposta, altrimenti non avrebbero potuto portare così tanti tennisti qui“.

E ancora: “I membri del Consiglio giocatori spesso fanno errori nel rappresentare i tennisti. Vika Azarenka, anche lei in quarantena ristretta, ha deciso di rappresentare chiunque si trovi nella sua stessa situazione, ma è andata contro di loro: ha detto che dovremmo ringraziare per quello che abbiamo e mettere a tacere tutti quelli che non sono d’accordo con lei. Abbiamo un gruppo WhatsApp e lì cercano sempre di zittire chi non è d’accordo“.

Alla lettera di ieri di Azarenka si è aggiunta poco fa quella di Novak Djokovic, molto lunga e intesa come una risposta all’intera querelle che sta dividendo australiani e tennisti, con i primi duramente contro i secondi.

Foto: LaPresse