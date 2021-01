Solo nel 2008 e nel 2009 Rafael Nadal aveva giocato a Rotterdam, in quello che oggi è uno degli ATP 500 più rinomati del panorama mondiale. Il numero 2 del mondo tornerà in terra olandese in questo 2021, come è stato appena comunicato dall’organizzazione stessa.

Il torneo, che si svolgerà con ogni probabilità senza pubblico (tant’è vero che tutti i biglietti del 2021 eventualmente non utilizzabili saranno mantenuti per il 2022 in termini di validità), trova dunque un’ulteriore aggiunta di grande peso. Già diversi giocatori di valore avevano sposato la causa di Rotterdam: lo svizzero Stan Wawrinka, il francese Gael Monfils, il giapponese Kei Nishikori, l’azzurro Jannik Sinner, i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, il belga David Goffin. L’appuntamento dal 1° a l 7 marzo.

Nadal, nella sua prima partecipazione a Rotterdam, era stato sconfitto in tre set da Andreas Seppi al secondo turno, e per di più nel giorno del compleanno dell’altoatesino (tanto che dagli altoparlanti partì il più classico degli “Happy Birthday to you”), mentre arrivò in finale faticando nel 2009 (con Simone Bolelli che, al primo turno, rischio anch’egli lo scalpo). Fu sconfitto da Andy Murray all’ultimo atto, ma prima dello scozzese, negli ottavi, incontrò Grigor Dimitrov, che lo impegnò per tre set. Fu il giorno in cui il mondo del tennis si accorse del bulgaro dopo le più che buone promesse da junior.

Queste le parole del tennista spagnolo: “Non vedo l’ora di tornare nei Paesi Bassi. E’ passato molto tempo dall’ultima volta in cui sono stato a giocare a Rotterdam. Questa stagione ha un calendario differente e in questo caso il torneo si cala perfettamente nella mia programmazione. E’ un torneo che mi piace giocare e del quale mi farebbe piacere far parte dell’albo d’oro. Spero di rivedere tutti i miei amici e tifosi olandesi a Rotterdam“.

Foto: LaPresse