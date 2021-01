Tennis: Filippo Volandri nominato nuovo capitano di Coppa Davis, sostituirà Corrado Barazzutti

Un annuncio importante arriva dalla Federtennis: Filippo Volandri sarà il nuovo capitano della squadra di Coppa Davis. Volandri, che dal 2018 ricopre con profitto il ruolo di Direttore Tecnico Nazionale dando un contributo importante agli ottimi risultati del tennis maschile, subentra quindi a Corrado Barazzutti, il cui mandato era scaduto il 31 dicembre 2020.

Dopo quindi 20 anni di militanza, Barazzutti lascia spazio al “nuovo che avanza” e a un progetto tecnico nuovo. Va dato atto comunque al capitano uscente di aver ottenuto, specie nella sua gestione in Fed Cup (tennis femminile), grandi risultati (4 titoli). “Il tennis italiano sarà sempre grato a Corrado Barazzutti per lo straordinario contributo offerto al nostro movimento prima da giocatore e poi da tecnico. Così come facemmo grazie a lui nel 2001, voltando pagina per procedere al totale rinnovamento dirigenziale, tecnico ed etico della Federazione, abbiamo ritenuto che la recente fase di eccezionale sviluppo del nostro Settore Tecnico maschile fosse la più adatta per procedere a un nuovo cambiamento in ottica futura”, ha dichiarato il presidente della FIT Angelo Binaghi.

Parole poi di grande soddisfazione quelle del citato Volandri: “Ringrazio il Consiglio Federale per la fiducia riposta in me. In questo momento così importante nella mia carriera di tecnico un grazie altrettanto sentito va poi a Corrado, che nel 2001, appena nominato capitano, mi fece debuttare in Coppa Davis nonostante fossi ancora un ragazzo. Spero di riuscire a onorare quanto lui questo ruolo”. Da vedere se Barazzutti voglia continuare in una veste diversa la sua collaborazione con la Federtennis.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events