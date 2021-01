Tennis: Fabio Fognini non presente sui voli Australian Open con positività

Secondo quanto riportato dal telecronista di SuperTennis Luca Fiorino, Fabio Fognini non si trovava a bordo di nessuno dei due voli verso Melbourne, per gli Australian Open 2021 con quarantena, che hanno visto la positività di membri del personale e l’isolamento di 47 persone. Smentito, dunque, quanto era venuto alla luce nel corso della mattinata. In linea generale, nessun italiano si è finora ritrovato a dover subire la più pesante delle misure restrittive, quei 14 giorni di isolamento che stanno facendo esplodere numerosissime polemiche.

Il tennista ligure, che al Covid-19 è peraltro risultato positivo prima di giocare il match d’apertura all’ATP 250 di Sardegna dello scorso finale di stagione, non ha più giocato da allora, e nel frattempo ha assunto Alberto Mancini, argentino ex vincitore al Foro Italico di Roma nel 1989, come allenatore.

Prima degli Australian Open, è prevista la partecipazione del vincitore del Masters 1000 di Montecarlo del 2019 all’ATP Cup, insieme a Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori: sarà un’edizione ridotta, dal 1° al 5 febbraio, con tre gironi da quattro, semifinali e finale.

