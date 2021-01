Elisabetta Cocciaretto segue Sara Errani, diventando la seconda qualificata italiana per l’edizione 2021 per gli Australian Open. L’azzurra classe 2001 stacca il pass per il viaggio a Melbourne sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-1 la francese Harmony Tan in un’ora e un quarto. Per la marchigiana si tratta della seconda occasione consecutiva in cui riesce a superare il tabellone cadetto; nel 2020 fu sconfitta al primo turno dalla tedesca Angelique Kerber sulla Rod Laver Arena.

Il match inizia subito con un break, quello che Cocciaretto mette a segno nel game d’apertura. Seguono diversi game lottati e un altro turno di servizio strappato dall’azzurra a Tan, prima che proprio la francese si riprenda uno dei due break di svantaggio e cerchi, tutto sommato, di tenere il ritmo di una giocatrice che fa tutto un po’ meglio. L’italiana, però, riesce a uscire vittoriosa da un altro, lottatissimo nono game e ad andare sul 6-3.

Nel secondo parziale si vedono tutte le differenze denotate dai 102 posti nel ranking WTA che dividono le due giocatrici (132 Cocciaretto, 234 Tan). Dopo qualche gioco interlocutorio, l’azzurra alza il livello e non concede più scampo alla sua avversaria, portando a casa 20 degli ultimi 24 punti e mettendo la freccia direttamente verso Melbourne, tra quarantena, tornei e primo Slam dell’anno.

Poco da dire in termini statistici, con una differenza netta a favore dell’italiana sia nel rendimento sulla prima (62%-49%) che nei punti vinti con prima e seconda (75%-55% e 65%-35% rispettivamente).

Foto: Palermo Ladies Open