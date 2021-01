Siamo ormai agli sgoccioli prima della chiusura delle entry list dei primi tornei del 2021 per quanto concerne i circuiti ATP e WTA di tennis: con gli Australian Open slittati a febbraio, in questa settimana si terranno anche le qualificazioni del primo Slam stagionale, che si giocheranno dal 10 al 13 gennaio (uomini a Doha, donne a Dubai). Nel corso di questa settimana, però, scatteranno anche i primi tornei del 2021: per gli uomini due tornei dal 7 al 13 gennaio di categoria 250 a Delray Beach ed Antalya, per le donne un torneo dal 6 al 13 gennaio di categoria 500 ad Abu Dhabi. Poi i tennisti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena.

Proprio a Delray Beach ci sarà un azzurro in gara: si tratta di Gianluca Mager, di diritto al tabellone principale. Ad Antalya, invece, sarà il numero 1 del seeding Matteo Berrettini, mentre la testa di serie numero 3 sarà Fabio Fognini. Direttamente ammessi al tabellone principale anche Salvatore Caruso e Stefano Travaglia, mentre giocheranno le qualificazioni Andrea Arnaboldi, Andrea Pellegrino ed Andrea Vavassori, con quest’ultimo che giocherà anche in doppio con Caruso. Ad Abu Dhabi sono rientrate nel tabellone principale Martina Trevisan e Jasmine Paolini, mentre nelle qualificazioni ci saranno Jessica Pieri, Martina Caregaro, Bianca Turati, Federica Di Sarra e Lucrezia Stefanini.

GLI ITALIANI ISCRITTI (TABELLONI PRINCIPALI, QUALIFICAZIONI E DOPPI)*

* = situazione al 4 gennaio alle ore 17.00

ATP 250 DELRAY BEACH

TABELLONE PRINICIPALE

Mager, Gianluca (ITA)

ATP 250 ANTALYA

TABELLONE PRINCIPALE

Berrettini, Matteo (ITA)

Fognini, Fabio (ITA)

Travaglia, Stefano (ITA)

Caruso, Salvatore (ITA)

QUALIFICAZIONI

Arnaboldi, Andrea (ITA)

Pellegrino, Andrea (ITA)

Vavassori, Andrea (ITA)

DOPPIO

Caruso, Salvatore (ITA) / Vavassori, Andrea (ITA)

AUSTRALIAN OPEN MASCHILI

QUALIFICAZIONI

Musetti, Lorenzo (ITA)

Gaio, Federico (ITA)

Lorenzi, Paolo (ITA)

Giustino, Lorenzo (ITA)

Giannessi, Alessandro (ITA)

Fabbiano, Thomas (ITA)

Marcora, Roberto (ITA)

Viola, Matteo (ITA)

Moroni, Gian Marco (ITA)

WTA 500 ABU DHABI

TABELLONE PRINCIPALE

Trevisan, Martina (ITA)

Paolini, Jasmine (ITA)

QUALIFICAZIONI

Pieri, Jessica (ITA)

Caregaro, Martina (ITA)

Turati, Bianca (ITA)

Di Sarra, Federica (ITA)

Stefanini, Lucrezia (ITA)

AUSTRALIAN OPEN FEMMINILI

QUALIFICAZIONI

Errani, Sara (ITA)

Cocciaretto, Elisabetta (ITA)

Gatto-Monticone, Giulia (ITA)

Di Giuseppe, Martina (ITA)

Foto: LaPresse