Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Gianluca Mager all’ATP 250 di Delray Beach. L’azzurro è stato sconfitto 7-6(2) 6-4 dallo statunitense Christian Harrison. E’ stato un match molto spettacolare e ricco di colpi di scena nel quale il 26enne nativo di Sanremo non è riuscito a gestire al meglio i momenti chiave.

Pronti via e Mager è sotto di un break (0-1). L’azzurro reagisce prontamente ma lo statunitense è bravo ad annullare tre palle break (0-2). Dopo qualche game rapido, il ligure alza nuovamente la pressione procurandosi quattro palle break ma l’americano riesce ancora a trovare le soluzioni giuste per disinnescare l’italiano (2-4). Il numero 101 del ranking non molla e nel decimo gioco piazza la zampata che gli consegna la parità (5-5). L’unico finale possibile per un set così equilibrato non può che essere il tie-break. L’azzurro cede immediatamente un mini break (0-2). Harrison continua a servire con grande continuità. Si gira sul 4-2 in favore dello statunitense. Al rientro in campo Mager non ritrova il suo gioco e cede fragorosamente 7-2.

Secondo set che inizia in maniera molto particolare. Il 26enne nativo di Sanremo si procura tre palle break nel quarto game ma non riesce a sfruttarle, nel gioco successivo Harrison non si fa pregare e allunga trasformando il secondo break point (2-3). Nonostante il tentativo di rientrare l’azzurro non trova le armi giuste per mettere in difficoltà l’avversario e alza bandiera bianca con il numero 789 del ranking ATP che vince 6-4.

Le statistiche mostrano abbastanza chiaramente la superiorità del tennista americano che ha messo in campo il 70% di prime contro il 54% dell’azzurro. Harrison ha conquistato l’83% di punti con la prima (contro il 76% dell’italiano) e il 65% con la seconda (Mager ne ha ottenuti solo il 56%).

