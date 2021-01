Tennis, ATP Antalya 2021: Stefano Travaglia batte in rimonta Miomir Kecmanovic e accede al secondo turno

Stefano Travaglia risponde presente. L’azzurro (n.75 del mondo) vince in rimonta nel primo turno dell’ATP di Antalya (Turchia) contro il serbo (testa di serie n.7 e 42° del ranking) Miomir Kecmanovic con il punteggio di 1-6 6-4 6-0. Il tennista nativo di Ascoli ha avuto il merito di cambiare lo spartito al confronto, recuperando una partita cominciata male. Dal secondo parziale in avanti il giocatore tricolore ha espresso un tennis solido e si è meritatamente qualificato al round successivo dove incontrerà il talentuoso finlandese Emil Ruusuvuori (n.87 ATP), vittorioso in due set contro il ceco Jiri Vesely (n.67 del mondo).

PRIMO SET – La partenza di Travaglia non è delle migliori: due break nel secondo e nel quarto game mettono sui binari preferiti a Kecmanovic il parziale. L’azzurro fatica a trovare il ritmo giusto, commettendo tanti errori e facilitando l’opera al suo avversario. Conclusione: 6-1 in appena 27′ con il tennista del Bel Paese che ha dovuto fare i conti con il 13% (1/8) dei punti vinti con la seconda di servizio.

SECONDO SET – Nella seconda frazione l’italiano trova con maggior facilità il campo e nello scambio da fondo ingrana. Il break arriva nel secondo gioco e premia la determinazione di Travaglia. Il rendimento in battuta però non sorride all’azzurro, costretto sempre a remare controvento e nel settimo game il controbreak si materializza puntualmente. Il parziale entra nella fase calda e con la palla che scotta il n.75 del mondo dimostra di avere gli attributi, tenendo a zero il servizio nel nono gioco e strappando la battuta al serbo nel game successivo. Un break valso il successo della frazione per 6-4, frutto anche del 55% dei punti vinti contro la seconda di Kecmanovic e il 73% dei quindici ottenuti con la propria seconda.

TERZO SET – Nel terzo parziale si assiste a una vera e propria mattanza tennistica: il nostro portacolori ha il pallino del gioco in mano, sfruttando un Kecmanovic uscito mentalmente distrutto dal set precedente. Travaglia imposta la sua velocità di crociera e il rivale non può nulla. Il risultato parla chiaro: 6-0 in 29′, col 29enne nativo di Ascoli che conclude con 5 ace, il 68% dei punti vinti con la prima in battuta e il 50% con la seconda, avendo un contributo più che ottimo con la risposta (45% dei punti contro la prima del rivale).

Foto: LaPresse