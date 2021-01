Tennis, ATP Antalya 2021: Bublik-De Minaur, sfida inedita per la finale

La prima finale di questo 2021 può essere riassunta con una famosa locuzione latina: nomen omen. L’ATP Antalya 2021, il torneo apripista di questa lunga stagione, vedrà protagonisti ne suo ultimo atto Alex De Minaur e Alexander Bublik, i giocatori effettivamente apparsi più in palla in questa prima settimana di tennis che ci offrirà dunque una sfida inedita per la sua conclusione.

Scalpo importante per De Minaur, che settimana dopo settimana, si conferma come una delle più belle realtà del tennis mondiale. L’australiano ha superato in tre set la testa di serie numero 2 David Goffin, rifilando al belga un 6-4 3-6 6-2 in poco meno di due ore. A fare la differenza è la sua precisione maggiore in risposta, con cui vince il 36% degli scambi, e un chirurgico cinismo che gli permette di trasformare in giochi quattro delle cinque palle break che si è procurato durante il match. Per De Minaur è l’ottava finale della sua carriera, sesta in ambito 250; il modo migliore per presentarsi nella sua cara terra australiana.

Partita faticosa anche per il kazako Bublik contro il francese Jeremy Chardy. Il numero 49 non inizia bene al servizio (poco più del 50% con la prima), ma per quasi due set sembra in controllo della partita, fino al medical time out per un problema al polpaccio che gli limita i movimenti. La seconda frazione vede Bublik fare enorme fatica nei movimenti, ma piano piano ritrova il suo gioco e si fa spingere dal dritto e soprattutto dal servizio (ben 15 aces), trionfando per 6-4 6-7 6-3. Per Bublik è la terza finale nel circuito maggiore dopo le due sconfitte a Newport e a Chengdu risalenti al 2019 contro John Isner e Pablo Carreno Busta.

Foto: LaPresse