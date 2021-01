Tabellone Coppa Italia basket 2021: programma, orari, tv, accoppiamenti. Il calendario completo delle Final Eight

Con la vittoria di Milano su Cremona al PalaRadi, è stato stabilito in maniera definitiva il tabellone di Coppa Italia 2021, con le Final Eight che torneranno al Mediolanum Forum dopo l’appuntamento di Pesaro del 2020 che ha visto trionfare l’Umana Reyer Venezia.

L’Olimpia di Ettore Messina, forte del suo primo posto in classifica, sfiderà nei quarti Reggio Emilia, ottava proprio grazie al successo odierno dei meneghini. Nello stesso lato di tabellone ci sarà la supersfida Virtus Bologna-Reyer Venezia, che già l’anno scorso fu quarto di finale. Nella parte bassa, invece, ci sarà lo scontro tra Brindisi e Trieste, il cui settimo posto resterà tale a prescindere dal recupero contro Varerse (la cui data non è ancora definita), mentre Sassari avrà a che fare con Pesaro in un rematch di quanto visto la domenica appena trascorsa al PalaSerradimigni.

Le Final Eight di Coppa Italia 2021 si svolgeranno da giovedì 11 a domenica 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago. La copertura televisiva sarà garantita in simulcast da Eurosport 2 e dalla Rai, mentre la diretta streaming sarà offerta da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, ove i canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla. Gli orari sono ancora da definire.

TABELLONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2021

GIOVEDI’ 11 E VENERDI’ 12 FEBBRAIO

Quarti di finale

A|X Armani Exchange Milano-Unahotels Reggio Emilia

Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia

Happy Casa Brindisi-Allianz Trieste

Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro

SABATO 13 FEBBRAIO

Semifinali

DOMENICA 14 FEBBRAIO

Finale

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2 e RaiSport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport