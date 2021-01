Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli: programma, orario, tv, probabili formazioni

Il calcio italiano assegna il primo trofeo della stagione 2020/2021. Mercoledì 20 gennaio è il giorno della Supercoppa Italiana che metterà di fronte Juventus, in qualità di vincitrice dell’ultimo campionato, e Napoli, come trionfatore dell’ultima edizione della Coppa Italia. Questa sarà la prima sfida dell’anno fra le due compagini, la prima sfida di campionato di ottobre non è stata disputata a causa dell’Asl Napoli che bloccò la società partenopea prima di partire per Torino.

Dopo anni a battagliare per lo scudetto, Juventus e Napoli stanno lasciando strada alle due milanesi per la vittoria del campionato. Gli azzurri sono gli inseguitori più vicini con 34 punti in 17 partite; nonostante qualche scivolone di troppo la squadra di Gennaro Gattuso sta rispettando le aspettative di combattere per un piazzamento in Champions League e dire la sua per le posizioni più nobili di classifica con un calcio offensivo e divertente, come dimostra il rotondo 6-0 di domenica con la Fiorentina. La Juventus insegue ad un punto di distanza e sta vivendo un momento di transizione con Andrea Pirlo in panchina, alternando delle prestazioni di ottimo livello ad altre molto meno performanti, a testimoniarlo è la sconfitta contro l’Inter senza riuscire a creare veri pericoli per la porta di Handanovic. La partita di mercoledì vedrà parecchi assenti; la Juventus ha la coperta corta in difesa, con De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro positivi al Covid-19 e Frabotta infortunatosi nella sfida con l’Inter. Dall’altra parte il Napoli è ancora senza Osimhen e Petagna è in dubbio per un problema fisico patito con la Fiorentina. Potrebbe dunque toccare a Dries Mertens, rivisto in campo domenica scorsa.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci saranno due squadre che hanno già arricchito il loro palmarès con questo trofeo. La Juventus è la squadra più vittoriosa nella storia della Supercoppa e mercoledì cerca il suo nono trionfo. Il Napoli è uscita a braccia alzate in questa finale per due volte, curiosamente battendo in entrambi i casi la ‘Vecchia signora’. La partita inizierà alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in diretta su Rai 1 e Rai Play.

Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli (20 gennaio 2021)

Juventus-Napoli: ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia

In diretta su: Rai 1, streaming su Rai Play

Probabili formazioni

JUVENTUS(4-4-2): Szczcny, Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta, Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Morata, Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysai, Demme, Bakayoko, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens. All. Gattuso