Sport in tv oggi (giovedì 14 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Da non perdere la sprint femminile a Oberhof valida per la Coppa del Mondo di biathlon, ci sarà da divertirsi anche con le qualificazioni degli Australian Open di tennis e con la penultima tappa della Dakar. Programma appetitoso per la fase a gironi dei Mondiali di pallamano maschile, tanto calcio con due ottavi di finale della Coppa Italia (Sassuolo-SPAL e Atalanta-Cagliari) e altri incontri di spicco all’estero.

In serata l’Olimpia Milano sfida l’Alba Berlino nell’Eurolega di basket e poi sotto con una notte rovente: inizia la Prada Cup, c’è subito Luna Rossa in acqua contro Ineos per incominciare l’assalto alla America’s Cup! Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 14 gennaio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (14 GENNAIO): PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 14 GENNAIO:

06.30 DAKAR – Undicesima tappa, 511 km Alula-Yanbu (sintesi su Eurosport 1 dalle ore 00.05)

13.45 SNOOKER – The Masters (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

14.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Eurovision Sport TV, Sky Go, DAZN)

15.30 PALLAMANO (Mondiali, fase a gironi) – Bielorussia-Russia

17.30 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Sassuolo-SPAL (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

18.00 GOLF (PGA Tour) – Sony Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 01.00; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN dalle ore 01.00; diretta streaming su Golf TV)

18.00 PALLAMANO (Mondiali, fase a gironi) – Tre partite: Algeria-Marocco, Austria-USA, Slovenia-Corea del Sud

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes-Khimki Mosca (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 VOLLEY (SuperLega) – Vibo-Valentia-Milano (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Jesenice-Valpusteria

19.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR in Val di Fiemme (nessuna copertura tv/streaming)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Salisburgo 2-Gherdeina

19.45 SNOOKER – The Masters (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Twente-Ajax (diretta streaming su DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Due partite: Ritten-Kitzbuehel, Vipiteno-Steinbach

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Empoli-Schio (diretta streaming su LBF)

20.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Olimpia Milano (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Baskonia (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Cortina-Klagenfurt II

20.30 PALLAMANO (Mondiali, fase a gironi) – Norvegia-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

20.30 PALLAMANO (Mondiali, fase a gironi) – Due partite: Portogallo-Islanda, Svezia-Repubblica Ceca

20.45 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Dosson-Aniene (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Supercoppa di Spagna, semifinale) – Real Madrid-Athletic Bilbao (diretta tv sul Nove; diretta streaming su DPlay)

21.15 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale), Atalanta-Cagliari (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 15 GENNAIO:

01.30 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Miami Heat (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

01.30 BASKET (NBA) – Toronto Raptors-Charlotte Hornets

02.30 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Houston Rockets (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

03.00 VELA – Prada Cup, prima giornata: American Magic-Ineos Uk, Luna Rossa-Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now TV)

04.00 BASKET (NBA) – Due partite: Denver Nuggets-Golden State Warriors, Portland Trail Blazers-Indiana Pacers

