Snowboard, Slopestyle Laax 2021: Niklas Mattsson trionfa tra gli uomini, Jamie Anderson domina tra le donne

Si è da poco conclusa la prova di Coppa del Mondo 2021 di snowboard specialità Slopestyle di Laax (Svizzera). Tra gli uomini si è imposto lo svedese Niklas Mattsson, il quale ha strappato per un soffio il pass per la finale, ma all’atto conclusivo è riuscito a lasciarsi tutti alle spalle realizzando un punteggio di 84.28. Secondo posto per il tedesco Leon Vockensperger (78.90) e terzo per il norvegese Marcus Kleveland (78.30).

Tra le donne trionfa la statunitense Jamie Anderson, due volte oro olimpico di specialità, con un punteggio di 84.35. Secondo posto per l’enfant prodige neozelandese e campionessa del Mondo in carica Zoi Sadowski-Synnott, la quale si è fermata a 82.96. Sale sul gradino più basso del podio, alle spalle delle due fuoriclasse, l’australiana Tess Coady (74.18).

Per quanto concerne gli italiani che erano in gara, sia Alberto Maffei che Emiliano Lauzi sono riusciti a superare le qualificazioni e ad accedere alle semifinali. Qua, però, i due azzurri non ce l’hanno fatta a tenere testa agli atleti che, successivamente, si sono giocati il successo.

Foto: Lapresse