Slittino, il duo Sics/Sics è profeta in patria a Sigulda e fa suo anche il titolo europeo! Settimi Rieder/Rastner

La tappa di Sigulda (Lettonia), che per l’occasione valeva come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino doppio e come Campionato Europeo 2021, regala una grande giornata agli atleti di casa, che vincono la gara di doppio e, nel complesso, piazzano due equipaggi sul podio e tre nelle prime sei posizioni.

Davanti a tutti, quindi, la coppia composta da Andris Sics e Juris Sics con il tempo complessivo di 1:23.610 (41.779 e 41.831) con 29 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (41.814 e 41.825) e un decimo esatto sugli altri lettoni Martins Bots e Roberts Plume (41.863 e 41.847).

Quarti i russi Kashkin/Korshunov (41.914 e 42.012) a 316 millesimi dalla medaglia d’oro, quindi quinti gli austriaci Steu/Koller, davvero deludenti oggi, a 336 (41.961 e 41.985) e sesti gli ennesimi lettoni Gudramovics/Kalnins (41.993 e 41.967) a 350. Settima posizione per i primi azzurri Ludwig Rierder e Patrick Rastner (42.029 e 41.989) a 408 millesimi, ottavi i polacchi Chmielewski/Kowalewski a 726, noni gli austriaci Mueller/Frauscher a 729 e decimi gli statunitensi Mazdzer/Terdiman a 741.

Chiudono in undicesima posizione Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 796 millesimi con Nagler/Malleier che si classificano in tredicesima a 919. Disastrosi, infine, i tedeschi Eggert/Benecken dopo una prima manche nella quale sono finiti sul ghiaccio per un pesantissimo errore.

A questo punto la classifica generale vede Steu/Koller al comando con 641 punti allungare in maniera importante su Eggert/Benecken a 566, che oggi chiudono a zero punti, mentre Wendl/Arlt si fanno sotto in terza posizione con 548. Quinti Rieder-Rastner a quota 427.

