Francesco De Fabiani ha conquistato un fantastico secondo posto nella 15 km mass start in Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski 2021. L’azzurro è sempre rimasto nelle posizioni di vertice e ha battagliato alla pari con il fuoriclasse russo Alexander Bolshunov, mancando la vittoria per un soffio.

Il valdostano ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “Pur arrivando da un inizio di Tour de ski un po’ difficile oggi sono riuscito a rifarmi. Avrei voluto rifarmi anche del secondo posto a pochi secondi di due anni fa, ma è andata così anche oggi. Un po’ brucia. Credo che dovrò cambiare tattica in futuro. Con Bolshunov e Klaebo questa tattica non basta. Stavo bene, non volevo farmi cogliere impreparato se fossero partiti forte. Alla fine siamo arrivati abbastanza allungati e io c’ero“.

Foto: Lapresse