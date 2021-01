Sci di fondo fermo questo week-end: quando ricomincia? Programma, orari e tv Lahti

C’è una settimana di stop nello sci di fondo mondiale, in conseguenza dello spostamento della tappa di Ulricehamm, che sarebbe stata subito dopo il Tour de Ski, al fine di rendere gli spostamenti meno difficili in questi tempi che semplici non sono.

Si ripartirà da Lahti, in una delle tappe storiche e dei luoghi altrettanto storici del fondo. Mancherà l’Italia, che ha deciso di saltare questa settimana anche in considerazione del tipo di programmazione. Il sabato, infatti, ci sarà la skiathlon e la domenica la staffetta mista: il weekend sarebbe dunque stato in ogni caso complicato per il contingente tricolore in termini di risultati. Quel che è noto è che ci sarà il ritorno di tutti i norvegesi, in un momento in cui proprio la Norvegia sta rischiando di perdere Holmenkollen e altre competizioni ancora per problematiche legate al Covid-19.

Il weekend di Lahti avrà luogo il 23 e 24 gennaio. Sarà visibile in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile nei suoi canali terrestri. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

COPPA DEL MONDO 2020-2021 LAHTI: PROGRAMMA

SABATO 23 GENNAIO

Ore 10:30 15 km Skiathlon femminile

Ore 13:00 30 km Skiathlon maschile

DOMENICA 24 GENNAIO

Ore 9:30 Staffetta 4×5 mista femminile

Ore 10:40 Staffetta 4×7.5 mista maschile

COPPA DEL MONDO 2020-2021 LAHTI: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse