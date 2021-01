Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2021: dominio della Norvegia nella staffetta femminile

Tutto secondo pronostico a Lahti, in Finlandia, dove si sta svolgendo la tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021: la staffetta 4×5 km femminile è stata dominata dal quartetto della Norvegia (Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm ed Heidi Weng), che ha battuto la Svezia (Charlotte Kalla, Emma Ribom, Lovisa Modig ed Ebba Andersson), seconda, e Finlandia I (Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Laura Mononen e Krista Parmakoski), terza. Non era al via l’Italia, che non ha preso parte a questa tappa del circuito maggiore.

Nella prima frazione subito il gruppo si riduce da undici a nove atlete, poi la norvegese Tiril Udnes Weng forza il ritmo e porta via un quintetto con Svezia, Norvegia, USA e Russia I. Nella seconda frazione in tecnica classica è Therese Johaug, tanto per cambiare, a dare un altro scossone al gruppetto, con la sola finlandese Kerttu Niskanen che riesce a contenere il distacco a 6″9 a metà gara, mentre USA, Svezia e Russia I pagano già mezzo minuto.

Si passa alla tecnica libera ed arriva il dominio norvegese in maniera ancor più netta: Helene Marie Fossesholm libera tutti i cavalli e scappa via a Laura Mononen, con la finlandese che deve guardarsi anche dal ritorno delle inseguitrici. Compito facile facile in chiusura per Heidi Weng: vince la Norvegia in 49’34″4, seconda la Svezia a 42″9, grazie al gran finale di Ebba Andersson, che rimonta e stacca Krista Parmakoski, con Finlandia I che chiude terza a 59″5. Oltre il minuto e mezzo tutte le altre contendenti, con Russia I quarta davanti agli USA.

Foto: LaPresse