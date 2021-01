Sesta a Zagabria, mai sul podio in stagione. E delusa. Perché quella benedetta vittoria in slalom ancora non arriva, dopo 24 podi, mentre nel frattempo il tabù-successo in casa Svizzera, che perdurava da quasi quattro lustri, è stato spezzato dalla compagna e grande amica, Michelle Gisin. Bene, ma magari non benissimo per chi, Wendy Holdener appunto, per un lustro abbondante ha tenuto alta la bandiera dei rapid gates rossocrociati dopo anni di buio: “E io infatti non mi accontento, ma voglio di più”, ha detto la simpatica Wendy ai media rossocrociati.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che la 27enne di Unteriberg ha perso sei importanti settimane di preparazione da settembre e metà ottobre. Tornando a parlare della seconda manche di Zagabria, Holdener si è espressa così riguardo alla quarta prova in stagione nella specialità: “Non appena sono uscita dal cancelletto di partenza ho beccato subito una buca. E’ stato un po’ un rodeo dall’inizio alla fine, a Sljeme, per me. Ma resto fiduciosa perché, nonostante tutto, ho avuto anche dei passaggi molto buoni. E sono sinceramente contenta per la mia grande amica Michelle Gisin”.

Wendy deve lavorare di più dal punto di vista mentale e ne è consapevole. E lì che deve fare il salto definitivo di qualità. Ultimamente il morale era un po’ a terra, ma saprà risollevarsi. Magari già a Flachau, il prossimo 12 gennaio.

Foto: Lapresse