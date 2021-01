Sci alpino, Stephanie Jenal vince il superG di Zinal di Coppa Europa, lontane le azzurre

Stephanie Jenal è profeta in patria e si aggiudica il supergigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2020-2021. La sciatrice elvetica, scesa con il pettorale numero 16, ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:11.30, precedendo per appena 2 centesimi la connazionale Jasmina Suter, mentre completa il podio l’austriaca Lisa Grill distante 20 centesimi.

Quarta posizione per un’altra austriaca, Rosina Schneeberger a 37 centesimi, quinta la connazionale Christine Scheyer a 43, mentre è sesta la slovena Marusa Ferk a 52. Dalla settima alla decima posizione ben quattro svizzere. Si inizia con Luana Fluetsch settima a 55 centesimi, quindi Delia Durrer ottava a 68, Rahel Kopp nona a 79 e Juliana Suter decima a 82 a pari merito con l’austriaca Christina Ager.

Bisogna scendere fino alla sedicesima posizione per trovare la prima italiana, in una giornata ben poco soddisfacente per i nostri colori. Si tratta di Federica Sosio con un distacco di 1.08 dalla vetta, ancora più indietro tutte le altre. Ventiseiesima Karoline Pichler a 1.58 davanti a Jole Galli a 1.62. Giulia Albano è trentunesima a 1.99, Teresa Runggaldier trentottesima a 2.30, oltre la quarantesima posizione Valentina Cillara Rossi a 2.51, Elisa Maria Negri a 3.18, Sara Allemand a 3.26, Elena Dolmen a 3.38, Elisa Schranzhofer a 3.54 e Heloise Edifizi a 3.87. Non hanno concluso la gara, invece, Sofia Pizzato e Monica Zanoner.



