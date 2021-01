Sci alpino, startlist Slalom Zagabria. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

La prima tappa del 2021 della Coppa del Mondo di sci alpino si terrà a Zagabria, in Croazia: domani, domenica 3 gennaio, per lo slalom femminile manche alle ore 12.30 ed alle ore 16.00. Non sarà l’unica gara sulle nevi croate: mercoledì 6 gennaio si terrà lo slalom maschile e le due manche si terranno alle ore 12.15 ed alle ore 15.30.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO ZAGABRIA

Domenica 3 gennaio

12.30 Slalom femminile, prima manche

16.00 Slalom femminile, seconda manche

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST SLALOM FEMMINILE ZAGABRIA

1 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

2 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

3 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

4 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

5 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

9 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

10 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

11 DUERR Lena 1991 GER Head

12 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

13 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

14 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

15 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

16 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

17 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

18 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

19 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

20 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

21 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

22 HECTOR Sara 1992 SWE Head

23 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

24 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

25 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

26 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

27 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

28 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

29 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

30 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

32 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

33 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

34 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

35 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

36 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

37 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

38 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

39 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

40 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

41 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

42 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

43 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

44 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

45 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

46 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

47 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

48 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

49 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

50 WALLNER Marina 1994 GER Fischer

51 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

52 LORENZ Bernadette 1998 AUT

53 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

54 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

55 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

56 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol

57 RAST Camille 1999 SUI Head

58 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

59 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

60 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

61 CLEMENT Justine 1999 CAN

62 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

63 SARACCO Carlotta 1999 ITA Atomic

64 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

65 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

66 HUML Zazie 2001 CZE

Foto: LaPresse