Sci alpino, Sofia Goggia e Dominik Paris a caccia della vittoria a Crans Montana e Kitzbuehel

Sarà un venerdì a tutta velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino. Due discese in programma quest’oggi con le donne impegnate a Crans Montana ed invece gli uomini saranno protagonisti in quel di Kitzbuehel. In casa Italia i fari sono puntati tutti su Sofia Goggia e Dominik Paris, che si presentano al cancelletto di partenza con grandi ambizioni.

La bergamasca è la grande favorita quest’oggi e punta ad allungare in classifica di specialità nei confronti di Corinne Suter. La svizzera è la principale rivale di Goggia e vuole sfruttare la due giorni casalinga per mettere pressione e cercare il sorpasso sull’azzurra, che è reduce da due vittorie consecutive in discesa dopo quella in Val d’Isere e a St.Anton.

Non mancano comunque le avversarie alla coppia Goggia-Suter, in particolare la padrona di casa Lara Gut-Behrami e l’americana Breezy Johnson. Particolare attenzione anche sulla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha vinto la seconda prova, e sull’austriaca Tamara Tippler, salita sul podio proprio nell’ultima gara di St.Anton.

Una discesa quella di Crans Montana che potrebbe regalare soddisfazioni alla squadra azzurra. Soprattutto la prima prova ha visto brillare le italiane (cinque tra le prime sette) con Elena Curtoni e Federica Brignone vicine al miglior tempo di Goggia. In gara anche Marta Bassino, anche se la piemontese sembra puntare maggiormente al superG di domenica.

Donne a Crans Montana, mentre uomini protagonisti in quel di Kitzbuehel. La leggendaria Streif apre i battenti con la prima delle due discese in programma. Dominik Paris sogna in grande e cerca di conquistare il quinto successo della carriera nella località austriaca. L’altoatesino sta ritrovando la forma migliore e nella seconda prova ha dato indicazioni molto significative.

Proprio in quest’ultima occasione si è messo in luce anche un sorprendente Matteo Marsaglia, che ha chiuso in seconda posizione. Il veterano azzurro spesso ha fatto bene in prova, ma deve confermarsi anche in gara e questa potrebbe essere proprio l’occasione giusta.

Il favorito pare essere l’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha dominato la seconda prova e si presenta in grande forma all’appuntamento di casa. Fari puntati anche sulla coppia americana Ryan Cochran-Siegle/Travis Ganong, velocissimi nella prima prova. La Streif, però, non perdona e per entrare nella leggenda serve la discesa perfetta.

Foto: Lapresse