Sci alpino: sfida a quattro nello slalom di Flachau. Vlhova cerca il tris, Shiffrin vuole tornare a vincere

Tutte contro Petra Vlhova. Si presenta così lo slalom notturno di Flachau, classico appuntamento della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La slovacca ha vinto sei delle ultime sette gare tra i rapid gates e punta ad ottenere il terzo successo consecutivo sulle nevi austriache dopo quelli ottenuti nelle ultime due stagioni.

Un’occasione importante per Vlhova di consolidare il proprio pettorale rosso di leader della classifica generale, ma la slovacca dovrà guardarsi dall’attacco soprattutto di tre atlete. Le ultime gare di Semmering e Zagabria hanno chiaramente mostrato che solo un ristretto gruppetto può contendersi il gradino più alto del podio.

Tra loro c’è la svizzera Michelle Gisin, che proprio a Semmering è riuscita a mettere fine al duopolio in questa specialità di Vlhova e Shiffrin. Proprio l’americana, solamente quarta a Zagabria, cerca una vittoria che in slalom manca addirittura da quello di Lienz nel dicembre 2019. L’Austria sogna con Katharina Liensberger, reduce da due secondi posti consecutivi e che cerca la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo.

Possibili outsider la svizzera Wendy Holdener, che sta faticando in questa stagione in slalom, ma anche la canadese Erin Mielzynski e l’austriaca Chiara Mair. In casa Italia la miglior carta resta Irene Curtoni, che punta ad un piazzamento tra le dieci e poi si attende un guizzo dalle giovani, in particolare Marta Rossetti e Martina Peterlini.

