Sci alpino, quanti soldi hanno guadagnato gli italiani? Prize Money Ranking: Bassino e Goggia sul podio della classifica dei premi

Marta Bassino e Sofia Goggia scalano la Prize Money Standing, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali. Le due azzurre sono infatti salite al secondo e al terzo posto della speciale graduatoria che prende in considerazione tutti i premi in denaro raccolti in base ai risultati ottenuti durante la stagione agonistica attualmente in coso.

Dopo le prime 13 gare, sulle 32 in programma, la piemontese è seconda e ha messo da parte 124.735 franchi svizzeri (circa 115.201 euro), grazie soprattutto alle due vittorie in gigante e al secondo posto nel superG di St. Anton. La bergamasca è invece terza con 120.550 franchi svizzeri (circa 111.336 euro sul suo conto corrente), frutto in particolar modo delle vittorie nelle discese in Val d’Isere e a St. Anton. Ricordiamo che un successo di tappa assicura 45.000 franchi, salvo alcuni casi di super montepremi (come ad esempio Kitzbuehel per gli uomini).

Federica Brignone, detentrice della Sfera di Cristallo, è nona con 66.750 franchi svizzeri (circa 61.648 euro): i suoi tre podi (seconda a Soelden e Courchevel, terza in Val d’Isere) non le hanno ancora permesso di spiccare il volo. Davanti a tutte troviamo la slovacca Petra Vlhova, che è anche leader della classifica generale di Coppa del Mondo, con 214.010 franchi svizzeri (circa 197.653 euro). Al maschile ha allungato il francese Alexis Pinturault con i suoi 210.758 franchi (circa 194.650 euro) dopo 17 gare sule 338 in programma. Di seguito la Prize Money Standing della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino (top-5 e migliori italiani).

CLASSIFICA DEI PREMI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2021:

PRIZE MONEY RANKING FEMMINILE:

1. Petra Vlhova (Slovacchia) 214.010 franchi svizzeri (circa 197.653 euro)

2. Marta Bassino (Italia) 124.735 franchi svizzeri (circa 115.201 euro)

3. Sofia Goggia (Italia) 120.550 franchi svizzeri (circa 111.336 euro)

4. Michelle Gisin (Svizzera) 106.220 franchi svizzeri (circa 98.102 euro)

5. Corinne Suter (Svizzera) 99.500 franchi svizzeri (circa 91.895 euro)

9. Federica Brignone (Italia) 66.750 franchi svizzeri (circa 61.648 euro)

19. Elena Curtoni (Italia) 11.950 franchi svizzeri (circa 11.036 euro)

28. Laura Pirovano (Italia) 8.160 franchi svizzeri (circa 7.536 euro)

PRIZE MONEY RANKING MASCHILE:

1. Alexis Pinturault (Francia) 210.758,33 franchi svizzeri (circa 194.650 euro)

2. Aleksander Kilde (Norvegia) 129.400 franchi svizzeri (circa 119.509 euro)

3. Filip Zubcic (Croazia) 106.700 franchi svizzeri (circa 98.544 euro)

4. Marco Odermatt (Svizzera) 106.440 franchi svizzeri (circa 98.304 euro)

5. Ryan Cochran-Siegle (USA) 84.100 franchi svizzeri (circa 77.672 euro)

29. Alex Vinatzer (Italia) 17.000 franchi svizzeri (circa 15.701 euro)

31. Dominik Paris (Italia) 16.685 franchi svizzeri (circa 15.410 euro)

38. Luca De Aliprandini (Italia) 11.575 franchi svizzeri (circa 10.690 euro)

