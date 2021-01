Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Zagabria

E’ tutto pronto per la conclusione della prima tappa del 2021 della Coppa del Mondo di sci alpino, che si sta tenendo a Zagabria, in Croazia: oggi, mercoledì 6 gennaio si terrà lo slalom maschile e le due manche si terranno alle ore 12.15 ed alle ore 15.30.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO MASCHILE SCI ALPINO ZAGABRIA

Mercoledì 6 gennaio

12.15 Slalom maschile, prima manche

15.30 Slalom maschile, seconda manche

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST SLALOM MASCHILE ZAGABRIA

1 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

2 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

3 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

7 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

9 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

10 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

11 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

12 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

13 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

14 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

15 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

16 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

18 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

19 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

20 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

21 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

22 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

23 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

24 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

25 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

26 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

27 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

28 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

29 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

30 READ Erik 1991 CAN Atomic

31 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

32 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

33 RODES Istok 1996 CRO Atomic

34 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

35 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

36 POPOV Albert 1997 BUL Head

37 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

41 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

42 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

43 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

44 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

45 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

46 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

47 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

48 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

49 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

50 SEYMOUR Jett 1998 USA

51 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

52 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

53 KOLEGA Samuel 1999 CRO

54 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

55 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

Foto: LaPresse