Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Adelboden e superG St. Anton

E’ tutto pronto per una grande giornata dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021: oggi, domenica 10 gennaio, ad Adelboden, in Svizzera, si terrà lo slalom maschile e le due manche si terranno alle ore 10.30 ed alle ore 13.30, mentre a St. Anton, in Austria, il Super-G femminile scatterà alle ore 11.30.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 10 GENNAIO

Domenica 10 gennaio

10.30 Slalom maschile Adelboden, prima manche

11.30 Super-G femminile St. Anton

13.30 Slalom maschile Adelboden, seconda manche

STARTLIST SLALOM MASCHILE ADELBODEN

1 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

9 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

10 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

11 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

13 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

14 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

15 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

18 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

21 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

22 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

23 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

24 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

25 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

26 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

27 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

28 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

29 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

30 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

31 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

32 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

33 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

34 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

35 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

36 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

37 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

41 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

42 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

43 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

44 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

45 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

46 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

47 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

48 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

49 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

50 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol

51 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

52 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

53 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic

54 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

55 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

56 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

57 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

58 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

59 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

60 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

61 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

62 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

63 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

64 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Fischer

65 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL

66 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Atomic

67 202485 KETTERER David 1993 GER Atomic

68 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR

69 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

STARTLIST SUPER-G FEMMINILE ST. ANTON

1 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

4 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

6 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

13 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

15 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

16 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

17 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

20 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

21 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

24 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

25 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

26 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

27 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

28 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

29 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

32 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

33 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

34 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

35 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli

36 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

37 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

38 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

39 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

40 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

41 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

42 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

43 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

44 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

45 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

46 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

47 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

48 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

49 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

50 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

51 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

52 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

53 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head

54 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

