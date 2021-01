Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali discesa Kitzbuhel e Crans Montana 23 gennaio

Si entra ancor più nel vivo del fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Le donne saranno impegnate nella seconda discesa di Crans Montana (Svizzera) che prenderà il via alle ore 10.00, mentre gli uomini saranno di nuovo protagonisti sulla mitologica Streif per la discesa numero 2 di Kitzbuhel (Austria). Dopo le prime gare di ieri oggi, quindi, si replica con due gare assolutamente da non perdere con gli atleti italiani che partono con rinnovate speranze di ben figurare, su due tracciati che, storicamente, hanno consegnato ai nostri alfieri ottimi risultati. Un sabato da cuori forti per il Circo Bianco, prima che domani i supergiganti andranno a chiudere i rispettivi programmi.

CANCELLATA LA DISCESA DI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA

PROGRAMMA SCI ALPINO OGGI

Sabato 23 gennaio

Ore 10.00 discesa femminile Crans Montana

Ore 11.30 discesa maschile Kitzbuehel – CANCELLATA

I PETTORALI DELLA DISCESA DI CRANS MONTANA

1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

12 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

14 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

15 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

16 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

17 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

19 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

21 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

23 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

24 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

25 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

26 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

27 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

28 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

30 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

31 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli

32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

33 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

34 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

36 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

37 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

39 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

40 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

41 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

42 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

43 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

44 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

45 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

46 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

49 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

50 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

I PETTORALI DELLA DISCESA DI KITZBUHEL (CANCELLATA)

1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

2 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

3 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

4 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

6 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

8 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

10 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

15 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

16 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

18 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

19 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

21 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

22 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

23 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

24 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

25 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

26 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

27 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

28 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

29 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

30 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

32 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

33 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

37 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

38 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

39 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

40 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

43 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

44 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

45 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

46 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli

47 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

49 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

50 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

51 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

52 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon

53 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic



Foto: Lapresse