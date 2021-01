Sci alpino, Marta Bassino non disputerà la seconda discesa a Crans Montana. La causa

Si disputerà domani in quel di Crans Montana la seconda discesa libera sul pendio elvetico valida per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Oggi show azzurro con la vittoria di Sofia Goggia: l’obiettivo è quello di replicare anche nella gara di sabato.

A differenza della giornata odierna la squadra tricolore non vedrà però al via Marta Bassino. La dominatrice del gigante in questa stagione, ha deciso di prendersi una giornata di pausa, saltando la prova veloce. La 24enne di Cuneo è presente nella startlist, ma ha già scelto di non partire.

Il motivo è più che valido. Già da giorni Bassino aveva scelto di riservarsi la chance di partire solamente al venerdì: la 35ma piazza arrivata al termine di una discesa non del tutto convincente (il lungo tratto di scorrimento centrale non si addice assolutamente alle sue caratteristiche) è servita a far pendere la decisione verso il no. Per lei fondamentale recuperare le forze in vista del SuperG di domenica e dello slalom gigante casalingo di Kronplatz in programma martedì.

Foto: Lapresse