Sci alpino, le pagelle di oggi: Alexis Pinturault perfetto, Odermatt sempre costante. Male Kristoffersen e De Aliprandini

Alexis Pinturault ha trionfato nel primo dei due giganti in programma ad Adelboden. Il francese ha dominato, imponendosi nettamente su Filip Zubcic e Marco Odermatt. Deludono Kristoffersen e gli azzurri, in particolare Luca de Aliprandini. Le pagelle della gara odierna.

Alexis Pinturault 10: un capolavoro. Semplicemente perfetto il francese sia nella prima sia nella seconda manche, dove ha realizzato il miglior tempo. Doma la Chuenisbärgli con una leggerezza straordinaria sul ripido, trovando linee impossibili per i suoi avversari. Alla fine vince con oltre un secondo di vantaggio su tutti. Dominante.

Filip Zubic 8: verrebbe da dire il “primo degli umani” vista la prestazione odierna di Pinturault. Ottiene un prezioso secondo posto, recuperando un posto rispetto alla prima manche. Grandissima gara, ma si è trovata davanti un marziano.

Marco Odermatt 7,5: salva il pettorale rosso ed è già un risulato importante. Una costanza formidabile in questa stagione, salendo quattro volte sul podio in cinque occasioni. Il peggior risultato è stato un quarto posto e domani proverà a regalare una grande gioia alla Svizzera padrona di casa.

Aleksander Aamodt Kilde 7: al termine della prima manche la situazione in chiave classifica generale era molto preoccupante per il norvegese, che invece si inventa una grande seconda prova e chiude quarto, riuscendo a non perdere troppi punti da Pinturault.

Henrik Kristoffersen 5: la Coppa del Mondo generale è ormai un miraggio o comunque servirà un’impresa al norvegese per rientrare in corsa. In gigante continua a faticare e il quinto posto di Soelden resta il miglior risultato. Oggi è nono, ma lontanissimo dalle posizioni che contano.

Luca de Aliprandini 5: delusione e amarezza si mischiano nel vedere il risultato odierno della squadra azzurra. Il migliore è proprio lui, ma è solo quattordicesimo, con una gara rovinata dalla solita prima manche troppo nervosa ed aggressiva. Errori tattici più che tecnici per l’azzurro, che lo scorso anno aveva fatto sognare su questa pista.

