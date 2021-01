La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce a Crans Montana per una tre giorni dedicata alla velocità (due discese ed un supergigante). La località svizzera ha regalato in passato molte gioie ai colori azzurri sia nel passato che nelle ultime stagioni, con la Valanga Rosa che ha fatto di Crans un vero e proprio terreno di conquista.

Il primo successo sulle nevi elvetiche, è arrivato, però, in campo maschile con il grandissimo Alberto Tomba, che è salito per tre volte sul gradino più alto del podio. Il 1992 è un anno magico per Tomba, che vinse prima in gigante e poi anche in slalom. Sei anni dopo il campione emiliano riuscì a ripetersi, con il successo ottenuto tra i pali stretti.

Nell’albo d’oro delle vittorie italiane a Crans Montana si trova ancora un nome al maschile. Si tratta di Massimiliano Blardone, che vinse in gigante nel 2012, in quella che fu anche la sua ultima vittoria in Coppa del Mondo. In quella occasione il piemontese si impose davanti a Marcel Hirscher, rimontando una posizione nella seconda manche proprio a discapito del campione austriaco.

Come detto le ultime stagioni sono state terreno di conquista per le azzurre e specialmente di Federica Brignone. La valdostana riuscì nell’impresa di realizzare una storica tripletta a Crans Montana, vincendo per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) la combinata nella località svizzera. Una supremazia davvero schiacciante quella di Federica, che centrò anche un secondo posto sempre nel 2017.

Due anni fa in discesa libera a salire sul gradino più alto del podio fu Sofia Goggia. La bergamasca si impose anche in maniera abbastanza netta, infliggendo oltre cinque decimi a tutte le avversarie. La speranza è che Goggia possa ripetersi anche questa settimana, con ben due discese a sua disposizione.

foto LaPresse