Più nomi, meno certezze. Quasi un ossimoro, o forse no. Per ora, sia chiaro, perché poi le gare di Kitzbühel, Schladming, Chamonix e Garmisch-Partenkirchen (mancano ancora ben quattro tappe, a fronte delle tre femminili) potrebbero regalare qualche certezza in più in una stagione che finora è stata avara di soddisfazioni per la squadra maschile italiana di sci alpino, un po’ l’esatto contrario di quella femminile. Ma c’è il tempo per rimediare. Ci si aggrappa soprattutto all’esperienza di Paris, Innerhofer e alla voglia di riscatto di Alex Vinatzer dopo quattro uscite consecutive in slalom.

Cerchiamo di capire quali potranno essere, dunque, i convocati uomini per i Mondiali di Cortina 2021. Ai Mondiali di St. Moritz 2017 i nomi totali dell’Italia furono 21, per Are 2019 invece i convocati furono 19. Secondo quanto previsto dal Regolamento Internazionale FIS, ogni Nazione può partecipare con non più di 24 atleti, un massimo di 14 per sesso (più il campione del mondo in carica per ogni singola specialità).

In discesa si parte dal duo delle meraviglie, in crescita, Dominik Paris e Cristof Innerhofer, ed è probabile poi l’aggiunta di Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi, anche perché adesso arriva la Streif sulla quale almeno il romano di San Sicario si è sempre trovato bene, in passato. Mentre i giovani devono ancora fare esperienza. In ogni caso, Kitzbühel sarà decisiva, in questo senso, ma crediamo pure Garmisch.

Lo slalom resta il rebus più difficile e intricato, perché a fronte di pochi risultati di valore e ottenuti solo da Vinatzer, c’è però un numero di atleti più alto, sei, papabili; possibile quartetto composto da Vinatzer, Moelgg, forse Gross (ma non è detto) e uno tra Razzoli, Sala e Maurberger (attenzione a Simon, però: è decisivo per le sorti del team event o almeno lo è stato nel 2019), ma certezze (se non Alex, quanto meno per i risultati ottenuti tra Campiglio e Badia) non ve ne sono e dovremo quindi aspettare Schladming e Chamonix per tirare le somme. Mancano ancora tre slalom prima della rassegna iridata e non sono pochi.

In gigante la squadra dovrebbe essere formata da De Aliprandini, Tonetti, Borsotti, sicuri ormai del posto, e uno tra Moelgg (a punti sul Rettenbach) e Nani (ma essendo già Manfred probabile convocato per lo slalom…). I giovani non sono riusciti a mostrare ancora il loro potenziale e non restano più chance da qui a Cortina, perché il calendario non prevede alcun appuntamento con le porte larghe prima della rassegna iridata. In superG toccherà a Paris, Innerhofer e poi regnano ancora i dubbi, ma è probabile si resti con l’altra coppia di nomi già prevista per la discesa, Buzzi-Marsaglia. In combinata la certezza si chiama Tonetti, seguito a ruota da Paris e Innerhofer se vorranno e se avranno svolto un po’ di allenamento in slalom. Del resto, hanno un palmares importante nella disciplina, soprattutto il secondo. Ma può essere che non voglia più cimentarsi nella specialità, nella quale non gareggia dal 22-02-2019, a Bansko.

Il parallelo sarà disputato nel format già visto a Lech, quindi con il gigante-parallelo, e se in passato i migliori nel format erano stati Vinatzer, Maurberger e Gross (con anche un podio in Coppa), con questo nuovo regolamento potrebbero trovare più spazio i gigantisti, De Aliprandini, Borsotti in primis. Tutto davvero aperto. Certo, non va dimenticato un particolare, già sottolineato: l’Italia difende il clamoroso bronzo nel team event conquistando ai Mondiali 2019, con il quartetto titolare composto da Vinatzer, Maurberger, Della Mea, Irene Curtoni. Almeno a livello maschile, difficile che cambi qualcosa e quindi Maurberger, slalom o meno, ha comunque molte chance di rimanere nella rosa dei convocati per Cortina.

Molte incertezze, insomma, e una rosa di nomi sicuramente più ampia rispetto al femminile, nonostante i pochi risultati arrivati. Morale, quali convocati? Trattasi in linea teorica di Paris, Innerhofer, Marsaglia, Vinatzer, Moelgg, Gross, De Aliprandini, Borsotti, Tonetti, Buzzi, Maurberger più uno o due aggiunte al massimo, ma non è detto. Tutto, comunque, “sulla carta”. Poi decideranno le prossime gare. Quindi, undici o dodici atleti, più i nove (probabili) del settore femminile, per una rosa di 20 nomi: potrebbe essere questo il contingente completo in casa Italia.

POSSIBILI CONVOCATI PER I MONDIALI DI CORTINA 2021

DISCESA: Dominik Paris, Cristof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi.

SUPERG: Dominik Paris, Cristof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi.

GIGANTE: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti. Manfred Moelgg? Roberto Nani?

SLALOM: Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Stefano Gross. Simon Maurberger? Giuliano Razzoli? Tommaso Sala?

COMBINATA: Riccardo Tonetti, Dominik Paris, Cristof Innerhofer, Matteo Marsaglia.

PARALLELO: Alex Vinatzer? Simon Maurberger? Stefano Gross? Luca De Aliprandini? Giovanni Borsotti?

Foto: Lapresse