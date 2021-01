Salto con gli sci, Kamil Stoch vince in Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt davanti a Granerud e Zyla

Kamil Stoch si conferma in uno stato di forma stellare e porta a casa la terza vittoria consecutiva nel circuito maggiore, imponendosi con grande autorità in gara-1 sul trampolino HS142 di Titisee-Neustadt ed eguagliando il connazionale Adam Małysz a quota 39 successi complessivi in Coppa del Mondo (solo due saltatori vantano più affermazioni nella storia). Il 33enne polacco di Zakopane, reduce dal suo terzo trionfo nella Tournée dei 4 Trampolini, ha messo in evidenza una prestazione superlativa specialmente nella seconda serie, scavando un solco importante nei confronti del resto della concorrenza dopo aver chiuso la prima serie alle spalle del compagno di squadra Dawid Kubacki (alla fine 7°).

Stoch ha sfruttato in maniera magistrale una buona folata di vento frontale, superando ampiamente il punto HS dell’impianto teutonico e stampando la miglior misura di giornata (144 metri) senza però pagare dazio in termini di stile. Il Campione Olimpico in carica su Large Hill è stato infatti perfetto in fase di atterraggio, ottenendo un 19.5 di media dai giudici e respingendo l’attacco di un notevole Halvor Egner Granerud, autore comunque di una gara estremamente positiva per ripartire mentalmente dopo i due passi falsi di Innsbruck e Bischofshofen. Il 24enne norvegese resta saldamente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo allungando a +214 sul tedesco Markus Eisenbichler (oggi 4°), ma Stoch guadagna terreno ed ora paga 240 punti dal pettorale giallo.

Polonia sugli scudi anche con il terzo posto di Piotr Zyla, che ottiene così il quarto piazzamento sul podio stagionale senza vittorie, ma vanno registrate anche la quinta piazza di Andrzej Stekala (miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo), la settima di Dawid Kubacki (straordinario nel primo salto, falloso nel secondo) e l’undicesima di un sorprendente Jakub Wolny (al rientro dopo aver saltato la Tournée). Da segnalare la fantastica rimonta del norvegese Johann Andre Forfang, da 28° a 13° grazie ad un salto incredibile da 144 metri con forte vento frontale. Eliminati nella prima serie entrambi gli azzurri impegnati, con Giovanni Bresadola 43° (119.5 metri e 93.7 punti) e Alex Insam 46° (118 metri e 87 punti).

Foto: Lapresse