Salto con gli sci, Halvor Egner Granerud torna a vincere in Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt. Sul podio anche Tande e Kraft, male Stoch

Halvor Egner Granerud torna a ruggire in quel di Titisee-Neustadt e lancia un segnale inequivocabile in ottica Sfera di Cristallo, riscattando definitivamente i recenti passi falsi austriaci e consolidando la sua leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile. Per il 24enne norvegese si tratta del sesto successo stagionale nel circuito maggiore, dopo aver confezionato una striscia di cinque affermazioni di seguito prima dell’inizio della Tournée dei 4 Trampolini.

Granerud, già ottimo 2° sul Large Hill teutonico nella giornata di ieri, ha demolito la concorrenza nella prima serie (140 metri e 151.6 punti) per poi riuscire a difendere egregiamente il vantaggio accumulato con un secondo salto notevole ma non eccezionale (138 metri e 147.8 punti) per uno score complessivo di 299.4. Doppietta norvegese completata dalla piazza d’onore di uno strepitoso Daniel Andre Tande (297.0), che ha messo sotto pressione il quotato compagno di squadra specialmente nella seconda manche con una prova maiuscola, valevole per il miglior punteggio assoluto sulla serie secca (150.3) ma insufficiente per colmare pienamente i 4.9 punti persi nella prima parte di gara dal leader.

Terzo posto per l’austriaco Stefan Kraft, vincitore dell’ultima Coppa del Mondo ma al primo piazzamento sul podio della stagione (72° in carriera), con un distacco di 8.1 punti dalla vetta. Germania padrona di casa che si è dovuta accontentare della quarta piazza di Markus Eisenbichler, staccato di 2.6 punti dalla top3 e di 10.7 punti dalla vittoria. Giornata da dimenticare in generale per la Polonia ed in particolare per Kamil Stoch, reduce da una striscia di tre trionfi consecutivi, che ha chiuso la competizione in 17ma piazza a causa di due salti negativi condizionati da un vento estremamente sfavorevole e da una velocità molto bassa in in-run.

Niente da fare in casa Italia, con i due azzurri impegnati che non sono riusciti a strappare il pass per la seconda serie restando di conseguenza fuori dalla zona punti. Buon passo avanti dal punto di vista delle prestazione rispetto a ieri per Giovanni Bresadola, 41° con un salto da 118.5 metri e 105.2 punti in condizioni di vento alle spalle, mentre Alex Insam si è confermato in grande difficoltà occupando la 49ma e penultima posizione in classifica con una pessima prova da 105 metri e 84.9 punti.

