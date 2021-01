Salto con gli sci, Alex Insam torna in zona punti ed è 30° a Zakopane! Vince Lindvik, solo 23° Granerud

Grande spettacolo sul Large Hill di Zakopane per la quattordicesima gara individuale stagionale valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile, in cui il norvegese Marius Lindvik è stato capace di tornare al successo ad oltre dodici mesi di distanza dall’ultimo trionfo conquistato a Innsbruck. Per il 22enne nativo di Sørum si tratta della terza vittoria complessiva della carriera in eventi di primo livello dopo la strepitosa doppietta ottenuta nella fase centrale della Tournée dei 4 Trampolini 2019-2020.

Lindvik, al quarto piazzamento sul podio in stagione, ha fatto la differenza specialmente nella seconda serie (dopo il 2° posto della prima a ridosso del leader) con una prova strepitosa in cui è volato fino a quota 145.5 metri (5.5 metri oltre il punto HS) che si è rivelata sufficiente per superare lo sloveno Anze Lanisek di 2.3 punti nonostante un atterraggio imperfetto. Miglior risultato della carriera eguagliato per il 24enne nativo di Lubiana, mentre il podio odierno è stato completato dal norvegese Robert Johansson con un distacco di soli 3.6 punti dalla testa.

Da segnalare i buoni piazzamenti ai piedi del podio da parte dell’austriaco Daniel Huber (4° a -7.6) e del polacco Andrzej Stekala (5° a -11.8), oltre al 6° posto di un Ryoyu Kobayashi in costante crescita. In ottica classifica generale, il pettorale giallo Halvor Egner Granerud ha fatto molta fatica chiudendo 23° e marcando appena 8 punti (a causa di un grosso handicap in termini di velocità di stacco), ma i suoi primi inseguitori non ne hanno approfittato alla luce dell’8° posto di Markus Eisenbichler e l’11° di Kamil Stoch.

Ottime notizie in casa Italia, con un notevole Alex Insam autore di una prestazione al di sopra delle aspettative che gli ha consentito di tornare in zona punti nel circuito maggiore dopo oltre due anni di digiuno (fu 27° a Nizhny Tagil il 2 dicembre 2018). Il 23enne gardenese si è superato nella prima serie con il pettorale n.1, atterrando mezzo metro oltre il punto K (fissato a 125 metri) e sfruttando nel migliore dei modi condizioni meteo di favore rispetto a molti altri avversari.

Il nativo di Bressanone, ultimo dei qualificati per la seconda serie, ha poi confermato la sua trentesima piazza con un salto decisamente negativo (116 metri) ma di fatto ininfluente sul risultato odierno. 48° posto assoluto invece per Giovanni Bresadola (110 metri), in grande difficoltà per tutto il fine settimana sul trampolino polacco. La squadra tricolore, con il punto di Insam, si guadagna la possibilità di schierare due rappresentanti in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2022.

Foto: Lapresse