Rugby, Top 10: Mogliano ferma Calvisano, Padova e Rovigo volano

Si accorcia la classifica alle spalle delle prime tre, con Rovigo, Valorugby e Padova che scappano via e allungano sulle inseguitrici dopo la decima giornata del Top 10 di rugby. La vittoria di Mogliano, di misura, su Calvisano infatti permette ai veneti, ma anche alle Fiamme Oro, di avvicinarsi ai lombardi nella corsa al quarto posto. Ecco come è andata.

Vince di misura il Rovigo in casa del Viadana per 15-18 in un match combattuto e con i padroni di casa che hanno assaporato la chance del colpaccio. Ma, alla fine, a imporsi sono i rossoblù che così salgono a quota 30 punti in classifica e mantengono la vetta, con un match da recuperare. Alle loro spalle, stabile, il Valorugby Emilia che travolge il Colorno in trasferta nel derby emiliano. Match chiuso sul 6-37 e che mostra come la squadra di Manghi abbia dominato per l’arco degli ottanta minuti, salendo così a quota 28 punti, ma con due match da recuperare.

Terzo, ma virtualmente in vetta, il Petrarca Padova, che batte senza patemi dei volenterosi Lyons Piacenza per 36-3 e conquista l’ennesima vittoria stagionale. La squadra di Marcato appare la formazione più in forma di questo avvio di stagione e si porta a 26 punti, ma rispetto alle rivali ha ben quattro match da recuperare. Chi si ferma, invece, è il Calvisano, che nel big match di giornata cede per 6-3 in casa del Mogliano. Match giocato in condizioni difficili, col maltempo che condiziona il gioco, ma che premia i veneti. Calvisano che sale a 20 punti in classifica, ma ora vede proprio Mogliano tallonarlo con 18 punti, anche se i lombardi hanno 3 match da recuperare e Mogliano due.

Tre match da recuperare anche per le Fiamme Oro Roma, che battono 61-16 una Lazio sempre più mestamente ultima, salgono a quota 15 punti e, così, avvicinano anche loro la zona in cui si combatte per l’ultimo posto valido per i playoff. Classifica, come si vede, molto condizionata dalle partite rinviate causa emergenza Covid-19, ma situazione che appare abbastanza chiara. Rovigo, Valorugby e Petrarca Padova sono un gradino sopra Calvisano, Mogliano e Fiamme Oro, con Viadana, Colorno e Piacenza a quota 12 punti (le prime due con due match da recuperare) che dovranno trovare degli exploit per rientare in corsa, mentre la Lazio appare sempre più candidata alla retrocessione.

Foto: Alfio Guarise – LPS