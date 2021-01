Rugby, Top 10: il Rovigo per mantenere la vetta, ma il Petrarca vuole continuare a correre

Si disputa questo sabato la decima giornata del massimo campionato italiano di rugby e, salvo sorprese, finalmente dovrebbero scendere in campo tutte le squadre, senza alcun rinvio a causa dell’emergenza Covid-19.

La capolista Rovigo va a far visita al Viadana, attualmente terz’ultimo, in un match sicuramente dai risvolti interessanti. I ragazzi di Casellato, infatti, vogliono confermarsi dopo la vittoria in casa delle Fiamme Oro e, soprattutto, vogliono tenere a distanza il Valorugby che, come anche il Petrarca Padova, virtualmente potrebbe essere davanti ai rossoblù con i match da recuperare. Gli emiliani sono anch’essi impegnati in trasferta nell’insidioso derby contro il Colorno. I padroni di casa hanno offerto alcune buone prestazioni sino a ora e i ragazzi di Manghi dovranno stare attenti a evitare scivoloni.

Il Petrarca Padova, terzo ma con ben quattro match da recuperare, ospita i Lyons Piacenza e ha la chance di accorciare il distacco dal vertice e, soprattutto, di confermare le ottime sensazioni avute sino a ora in campo. Non può perdere, invece, il Calvisano, attualmente quarto, che va a giocare sul campo della diretta inseguitrice Mogliano. Per i lombardi una vittoria significherebbe staccare nettamente le contendenti ai playoff, mentre per i veneti all’opposto una vittoria vorrebbe dire ridurre notevolmente il gap con le migliori.

La giornata si chiude con il derby capitolino tra le Fiamme Oro e la Lazio. Per la squadra della Polizia di Stato un avvio di stagione difficile, con un penultimo posto (ma anche tre match da recuperare) che non era proprio nelle aspettative del club alla vigilia. Peggio va per la Lazio che, seppur con ben cinque match da recuperare, è ancora ferma a zero punti e proverà proprio nel derby a smuovere la propria classifica.

Foto: Alfio Guarise – LPS