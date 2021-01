Rugby 7s: Italia, i convocati per il primo raduno 2021

Si terrà a Roma dall’10 al 13 gennaio il primo raduno del nuovo anno della Selezione Nazionale Seven Maschile. Andy Vilk, capo allenatore dell’Italseven, ha convocato presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti, quindici atleti che sosterranno sui campi dell’Acquacetosa una tre giorni di preparazione all’attività internazionale.

Come spesso capita, il ct azzurro rimescola molto le carte rispetto al recente passato e sono tanti i nuovi nomi. Se ritroviamo alcuni habitué del Seven, come Bonavolontà, Bruno, Cioffi, Guardiano o Schiabel, infatti, ci sono tanti nuovi arrivi, come Yannick Abanga dal Mogliano o Giacomo Ambrosi da Verona. Da evidenziare come siano ben 12 i giocatori che militano in Top 10, con Vilk che dunque non ha dovuto pescare in maniera eccessiva dalle serie minori.

La comitiva si ritroverà nella Capitale nel primo pomeriggio di domenica 10 gennaio; all’arrivo staff e giocatori verranno sottoposti a tampone rapido. Il mattino seguente è previsto il primo allenamento sul campo. Il raduno terminerà nella tarda mattinata di mercoledì 13 gennaio.

ITALSEVEN – CONVOCATI

Yannick ABANGA (MOGLIANO RUGBY 1969)

Giacomo AMBROSI (VERONA RUGBY)

Francesco BONAVOLONTÀ (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Lorenzo Maria BRUNO (ASD RUGBY LYONS)

Massimo CIOFFI (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Mattia D’ANNA (MOGLIANO RUGBY 1969)

Alessio GUARDIANO (FIAMME ORO RUGBY)

Tommaso JANNELLI (CUS MILANO RUGBY)

Cristian LAI (FIAMME ORO RUGBY)

Gabriele LEVERATTO (VERONA RUGBY)

Edoardo MASTANDREA (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Jacopo SALVETTI (ASD RUGBY LYONS)

Vittorio SANTARELLI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Dario SCHIABEL (ARGOS PETRARCA PADOVA)

Jose Ignacio SPINELLI (FIAMME ORO RUGBY)

Foto: Luigi Mariani – LPS