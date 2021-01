Quanti soldi guadagna Valentino Rossi? Stipendio 2021 inferiore al 2020: tagli del 50% in Petronas

Valentino Rossi si sta per tuffare in una nuova avventura. Il Dottore è ufficialmente un nuovo pilota della Yamaha Petronas e in questo 2021 correrà con il team satellite della scuderia di Iwata. Il nove volte Campione del Mondo ha lasciato il box ufficiale della casa giapponese e ha abbracciato la formazione che orbita attorno alla Yamaha. Il centauro di Tavullia ha deciso di proseguire la propria carriera in MotoGP e proverà a essere ancora protagonista, nonostante l’età avanti (il 16 febbraio compirà 42 anni) e le ultime stagioni siano state un po’ avare di grandi risultati in ambito sportivo. Il numero 46 più famoso del mondo ha ancora tutte le carte in regola per continuare a dire la sua ai massimi livelli e sicuramente regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati delle due ruote.

Il passaggio in Petronas comporterà inevitabilmente una riduzione dello stipendio. Quanti soldi guadagna Valentino Rossi? Al momento non ci sono stime concrete su quello che sarrà nel 2021, ma possiamo parlare di quanto successo nella passata stagione: l’ingaggio del Dottore in Yamaha gli fruttava circa 7-8 milioni di euro a stagione, probabilmente il trasferimento al team satellite comporterà un sensibile taglio alla busta paga del centauro di Tavullia. Si era infatti parlato di stipendi abbattuti anche del 50% e questo potrebbe anche interessare i due piloti (il numero 46 è affiancato da Franco Morbidelli). Si potrebbe stimare un salario che si aggiri attorno ai 4 milioni di euro, ma sono tutte ipotesi e le varie cifre potrebbero essere un po’ più chiare tra un paio di mesi, in prossimità dell’inizio del Mondiale MotoGP 2021.

Va però precisato che Valentino Rossi ha un merchandising monumentale che gli gira attorno e i suoi introiti provengono anche da sponsor e attività al di fuori della pista. Si era stimato un giro d’affari di circa 20 milioni di euro a stagione, cifra di lusso ma appunto esclusivamente stimata negli ultimi anni e su cui non ci sono conferme ufficiali (com’è normale che sia).

Foto: Origo Valerio