Prada Cup oggi: orari 23 gennaio, tv, programma, streaming, differite e repliche

Dopo alcuni giorni di pausa, torna finalmente protagonista la Prada Cup 2021 con la quarta giornata di Round Robin, che vedrà protagonisti Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK. Italiani e inglesi si sfideranno per la terza volta in questa fase a gironi delle Challenger Series, con l’obiettivo di conquistare il primo posto e soprattutto la qualificazione diretta per la finale della manifestazione. American Magic ha dato forfait e non scenderà in acqua quest’oggi, in modo da riparare Patriot in vista della semifinale.

La regata odierna tra Luna Rossa ed Ineos Team UK comincerà stanotte a partire dalle ore 4 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale della manifestazione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di Luna Rossa Prada Pirelli in Coppa America. Di seguito il programma completo della quarta giornata di gara della Prada Cup 2021.

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA PRADA CUP 2021

SABATO 23 GENNAIO:

04.00 Luna Rossa vs Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire: le regate ‘fantasma’ di Luna Rossa ed Ineos UK contro American Magic*

Repliche su Sky Sport Uno: ore 10.00, 14.30 e 17.35

Repliche su Sky Sport America’s Cup: ore 9.00, 12.00, 15.35, 18.30 e 21.00

Replica su Rai Sport: ore 8.00

* Si tratta di una formalità regolamentare. Dopo entrambe le regate di sabato e domenica, ciascun concorrente dovrà partecipare a una “regata fantasma” contro American Magic; la regata verrà sospesa pochi minuti dopo la partenza e il Direttore di Regata potrà così assegnare il punto in classifica al team in regata. Non sarà applicata la regola che prevede una separazione di 25 minuti tra una regata e l’altra.

Foto: Press Luna Rossa