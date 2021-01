Prada Cup, Luna Rossa sfida Ineos Uk per il primo trofeo! Il round robin assegna la Christmas Race

Nel weekend del 23-24 gennaio si concluderà il round robin della Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Luna Rossa e Ineos Uk si affronteranno in una doppia sfida nella baia di Auckland, dopo che nello scorso fine settimana i britannici sconfissero l’imbarcazione italiana in entrambi i testa a testa. James Spithill e compagni sono chiamati a battere l’equipaggio di Ben Ainslie in entrambe le occasioni se vorranno chiudere il round robin al primo posto e accedere direttamente alla Finale della Prada Cup. In caso contrario la barca sponsorizzata da Prada e Pirelli dovrà necessariamente passare dalla semifinale contro American Magic.

Il round robin assegnerà anche il primo trofeo di questa lunga avventura in nuova Nuova Zelanda: chi concluderà al primo posto in classifica, infatti, conquisterà anche il titolo della Prada Christmas Race, che non era stato assegnato prima di Natale. L’evento era infatti in programma lo scorso 20 dicembre, ma venne cancellato a causa di avverse condizioni meteo e non venne più recuperato. Non ha alcuna valenza sul cammino nel Golfo di Hauraki, ma è comunque un primo passo per chi punterà a vincere la Prada Cup e poi a sfidare Team New Zealand per la Coppa delle 100 Ghinee.

Foto: Luna Rossa Press