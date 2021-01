Prada Cup, Luna Rossa sfida Ineos UK ed American Magic per conquistare la vetta della classifica

Con il successo ottenuto nella notte Luna Rossa ha rilanciato le proprie ambizioni. L’equipaggio guidato da Max Sirena, Francesco Bruni e James Spithill ha sconfitto in maniera netta American Magic, portando a casa il primo punto nella manifestazione, ponendosi alle spalle di Ineos UK, che rimane saldamente in vetta alla classifica di Prada Cup a punteggio pieno con tre vittorie.

Luna Rossa ha dimostrato di essere estremamente competitiva con condizioni di vento leggero. Nella notte tra sabato e domenica, ricordiamo che le gare iniziano alle ore 3.00 italiane, le 15.00 in Nuova Zelanda, l’equipaggio italiano scenderà in acqua per due volte per le ultime due regate del primo round robin.

Una prova del nove, in particolare per quanto concerne il match contro i britannici dopo la sconfitta dell’esordio. Le previsioni meteo per la giornata di domani preannunciano temporali e vento fino ai 28 nodi, il che significherebbe rinvio delle gare, visto che non è possibile regatare oltre il limite previsto dei 21 nodi. Con ogni probabilità gli equipaggi scenderanno in acqua al termine del temporale con condizioni di vento abbastanza forte, una test importante per Luna Rossa in queste condizioni di gara.

Ad aprire il programma di domani sarà il match tra l’equipaggio italiano ed Ineos UK, mentre a seguire Luna Rossa sfiderà American Magic. Secondo quanto visto in questa primissima parte di Prada Cup il team britannico sarà un osso duro da affrontare mentre l’equipaggio a stelle e strisce sembra decisamente in ritardo rispetto agli altri due.

Foto: Luna Rossa Press