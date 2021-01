La Prada Cup incomincerà venerdì 15 gennaio nella baia di Auckland. Luna Rossa, i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic si affronteranno per garantirsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.

Il primo round robin inizierà venerdì 15 gennaio e proseguirà fino a domenica 17 gennaio. Dal 22 al 24 gennaio andrà invece in scena il secondo round robin. La semifinale, al meglio delle 7 regate (passa chi ne vince 4), è prevista dal 29 gennaio al 2 febbraio. La Finale della Prada Cup, al meglio delle 13 regate (vince chi si impone in 7 scontri), è prevista dal 13 al 22 febbraio. Luna Rossa farà il proprio debutto contro Ineos Uk nella seconda regata di venerdì 15 gennaio, ad aprire la kermesse sarà lo scontro tra i britannici e American Magic. Poi a marzo la America’s Cup.

Di seguito il calendario completo della Prada Cup con tutte le date, gli orari, il programma, le regate giorno per giorno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e sul canale tematico di Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Nuova Zelanda sono avanti 12 ore rispetto a noi.

CALENDARIO AMERICA’S CUP: PROGRAMMA, DATE E REGATE

CALENDARIO PRADA CUP 2021:

VENERDÌ 15 GENNAIO:

03.00 American Magic vs Ineos Uk

A seguire Ineos Uk vs Luna Rossa

SABATO 16 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs American Magic

A seguire Ineos Uk vs American Magic

DOMENICA 17 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs Ineos Uk

A seguire American Magic vs Luna Rossa

VENERDÌ 22 GENNAIO:

03.00 Ineos Uk vs American Magic

A seguire Luna Rossa vs Ineos Uk

SABATO 23 GENNAIO:

03.00 American Magic vs Luna Rossa

A seguire American Magic vs Ineos Uk

DOMENICA 24 GENNAIO:

03.00 Ineos Uk vs Luna Rossa

A seguire Luna Rossa vs American Magic

29 GENNAIO – 2 FEBBRAIO:

Semifinale Prada Cup (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista quattro)

13-22 FEBBRAIO:

Finale Prada Cup (al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista sette)

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021:

Race 1 e Race 2: 6 marzo

Race 3 e Race 4: 7 marzo

Giornata dedicata a eventuali recuperi: 9 marzo

Race 5 e Race 6: 10 marzo

Race 7 e Race 8: 12 marzo

Race 9 e Race 10: 13 marzo

Race 11 e Race 12: 14 marzo

Race 13: 15 marzo

Giornate dedicate a eventuali recuperi: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo

COME VEDERE LA AMERICA’S CUP IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le regate della Prada Cup e della America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro su Rai 2. Gli appassionati di vela e i tifosi di Luna Rossa potranno seguire l’evento sulla seconda rete generalista del network pubblico, il quale garantirà una copertura completa dell’evento nel cuore della notte. Sky ha deciso di offrire un canale tematico, si chiamerà Sky Sport America’s Cup e accompagnerà gli abbonati per i prossimi mesi. La kermesse sarà fruibile anche in diretta streaming su Rai Play (gratis e in chiaro), su Sky Go e su Now TV (per gli abbonati).

