Prada Cup, le pagelle di oggi: Luna Rossa non convince, Ineos implacabile

Nottata di emozioni ad Auckland (Nuova Zelanda) dove si è disputata la terza giornata di regate della Prada Cup. Luna Rossa ha portato a casa il secondo punto grazie alla vittoria, ottenuta in maniera decisamente rocambolesca, contro American Magic. Non sembra voler interrompere il suo momento d’oro il Team Ineos UK che con il successo odierno comanda la classifica della manifestazione a punteggio pieno. Di seguito le pagelle della terza giornata.

PAGELLE TERZA GIORNATA PRADA CUP

LUNA ROSSA 6: giornata ondivaga come il mare mosso di Auckland quella dell’imbarcazione italiana. Il Challenger nostrano ha perso il match in cui ha regatato meglio e paradossalmente ha vinto quello nel quale ha palesato importanti difficoltà. La sufficienza non è legata al punto conquistato quanto alla dimostrazione di competitività in condizioni di vento forte. Luna Rossa nella prima regata, poi sospesa per un incredibile e impreventivabile calo del vento, è riuscita a conquistare un vantaggio importante che sembrava aver di fatto deciso le sorti del match. Dopo il restart il Challenger italiano è andato nuovamente al comando ma nella seconda parte di regata non è riuscito a contenere il fragoroso ritorno dei britannici, più incisivi nei lati di poppa. Molto meno brillante la prova di Luna Rossa nella seconda regata contro American Magic, anche a causa di problemi tecnici. Gli statunitensi sono riusciti a prendere il comando già dopo la prima boa di bolina e il loro vantaggio è andato aumentando virata dopo virata. Solo un incredibile ribaltamento dopo l’ultima boa ha negato loro la prima vittoria della Prada Cup.

TEAM INEOS UK 8: sin qui sono sembrati invincibili. Con il trionfo di oggi i britannici fanno 4 su 4. Ad onor del vero nella prima regata hanno sofferto un po’ la velocità espressa da Luna Rossa ma sono stati bravi a sfruttare la situazione e il calo del vento. Dopo il restart sono stati praticamente impeccabili. Senza ombra di dubbio Britannia è l’imbarcazione rivelazione della Prada Cup.

AMERICAN MAGIC 5: la media per il voto (8) che avrebbero meritato gli statunitensi per i primi 5/6 di gara e quello per l’errore dopo l’ultima boa (2). Nonostante l’imbarcazione a stelle e strisce sia ancora fanalino di coda e a 0 punti, oggi ha dimostrato di poter essere estremamente competitiva a patto che il vento sia abbastanza forte. Il Challenger americano non si era mai espresso a questi livelli in questa Prada Cup, anche perchè non c’erano mai state tali condizioni meteo. Una buona iniezione di fiducia per Dean Barker in vista della ripresa della competizione il prossimo fine settimana.

Foto: Luna Rossa Press