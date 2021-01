Prada Cup, le pagelle della prima giornata. Ineos spaventa, non male Luna Rossa, crolla American Magic

Stanotte è iniziata la Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Ineos Uk ha fatto la voce grossa nella baia di Auckland, vincendo entrambe le regate contro American Magic e Luna Rossa. Di seguito le pagelle della prima giornata.

PAGELLE PRIMA GIORNATA PRADA CUP

INEOS UK: 10. Fino a 24 ore fa era l’imbarcazione più debole, già candidata a una naturale sconfitta. Un mese fa Sir Ben Ainslie era stato deriso praticamente da tutti per i risultati ottenuti nelle World Series. Il mondo si è stravolto nel giro di poche settimane, la barca britannica è cresciuta a dismisura, ha sistemato le sue lacune tecniche e oggi ha mostrato i muscoli, suonando uno spartito di rara bellezza.

Doppia vittoria contro le due favorite della vigilia: affermazione schiacciante conto American Magic, successo di qualità contro Luna Rossa. Il baronetto della vela inglese, l’uomo con più medaglie olimpiche in questo sport (4 ori e 1 argento), ha fatto tutta la differenza del mondo, imponendosi in entrambe le partenze (entrando da destra o da sinistra, non ha fatto la differenza per lui) e tenendosi sempre stretto il lato destro del campo di regata, quello decisamente più veloce. Aggraziata in manovra, velocissima in poppa, incisiva in bolina: BRITAnnia risplende più che mai e si gode la vetta della classifica a punteggio pieno.

LUNA ROSSA: 6,5. L’esordio nella Prada Cup non è quello che si sognava alla vigilia: l’avventura nella baia di Auckland incomincia con una sconfitta contro Ineos Uk: 28 secondi di ritardo al traguardo, al termine di una regata ben disputata ma in cui non si è mai stati in corsa per la vittoria. Il motivo del ko al debutto è tutto da ritrovare nella partenza: James Spithill e Francesco Bruni hanno cercato giustamente di prendere il lato destro del campo di regata, quello più veloce (come si era visto nella prima regata), ma si sono fatti beffare dai britannici. I due timonieri sono stati chiusi a sinistra, Ben Ainslie ha guadagnato l’interno e ha preso il largo. I secondi di distacco accumulati in avvio sono poi stati irrecuperabili nei 25 minuti successivi: tutto si è deciso in quella manovra prima della linea virtuale d’avvio, dove bisognava giocare con più scaltrezza.

L’imbarcazione italiana strappa però la sufficienza perché in acqua ha comunque dimostrato cose interessanti: in bolina è piaciuta ed è praticamente rimasta sugli stessi tempi degli avversari, il mezzo sembra essere performante e gli uomini a bordo si sono fatti valere, utilizzando le volanti. Qualcosa da rivedere nei tratti di poppa, ma ormai sembra chiaro che con il vento a favore è molto difficile recuperare per chi si trova costretto a inseguire. Ammirevoli i tentativi di riprendersi il lato destro del campo di regata, purtroppo però vanificati da un’incisiva difesa di Ineos Uk.

AMERICAN MAGIC: 3. Scoppola colossale per l’equipaggio statunitense, dato come favorito dai bookmakers. Dean Barker e compagni si prendono una sonora ripassata da Ineos Uk nella regata che ha aperto la Prada Cup: addirittura 1’20” di distacco al traguardo! Patriot non è mai stata in gara: ha perso mestamente la partenza e poi è andata in crisi totale, perdendo progressivamente in ogni tratto e giungendo all’arrivo sconfitta sotto ogni punto di vista.

Foto: Luna Rossa Press