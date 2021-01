Prada Cup, Ineos illegale: perché non è stata punita? La spiegazione della giuria

Ineos Uk ha utilizzato una soluzione illegale durante la prima giornata di gara della Prada Cup. Ieri notte, infatti, l’imbarcazione britannica si era presentata in acqua con un “buco”. L’outhaul (quello che in italiano siamo soliti chiamare tesabase, ovvero quella manovra corrente che collega la varea del boma alla bugna di scotta della randa) era stato fatto entrare con un buco nella carenatura principale su cui poggia la vela.

Luna Rossa, sconfitta da Ben Ainslie e compagni per 28 secondi, aveva presentato ricorso e gli italiani hanno avuto ragione, come ha ratificato la giuria. La stessa giuria, però, ha deciso di punire Ineos Uk soltanto con una multa di 5.000 dollari (circa 4.140 euro), non togliendo le due vittorie ottenute ieri. Questa la spiegazione ufficiale.

INEOS ILLEGALE: PERCHÉ NON VIENE PUNITA? LA SPIEGAZIONE DELLA GIURIA

“La Giuria Internazionale AC36 ha preso la sua decisione riguardo alla “Dichiarazione di non conformità” presentata da Luna Rossa contro Ineos Uk in relazione ad apparenti aperture intenzionali nella loro randa che violano la regola 18.1. Il report del Comitato di Misurazione ravvisa che Ineos Uk ha corso le gare 1 e 2 non rispettando la regola di classe. Dopo aver consultato il direttore della regata si è stabilito che la non conformità non aveva migliorato le prestazioni della barca e non ha avuto un effetto significativo sul risultato delle regate. La giuria ha punito Ineos Uk con una multa di 5.000 dollari da pagare all’ente di beneficenza Sir Peter Blake Trust“.

Foto: Luna Rossa Press