Prada Cup, non si gareggia più venerdì 22 gennaio. Nuovo programma 23-24 gennaio, orari, tv

Appuntamento fissato per la prima mattinata italiana di sabato 23 gennaio (ore 4.00) con la quarta giornata di Round Robin della Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma America’s Cup in corso di svolgimento nel golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Grandissima attesa per il quinto match di Luna Rossa Prada Pirelli, costretta a battere i britannici di Ineos Team UK per poi giocarsi la qualificazione diretta alla finale di Prada Cup nella giornata di domenica 24 gennaio con una vera e propria regata di spareggio sempre contro Ben Ainslie e compagni.

Si torna in acqua dunque sabato 23 gennaio (ore 4 della notte in Italia) ad Auckland per il terzo confronto diretto di Round Robin tra Luna Rossa ed Ineos Team Uk, fondamentale nella lotta per il primo posto nel Round Robin. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale notturna dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del cammino di Luna Rossa Prada Pirelli in Coppa America. Di seguito il programma completo del weekend 23-24 gennaio di Prada Cup 2021.

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA PRADA CUP 2021

SABATO 23 GENNAIO:

04.00 Luna Rossa vs Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire: le regate ‘fantasma’ di Luna Rossa ed Ineos UK contro American Magic*

DOMENICA 24 GENNAIO:

04.00 Luna Rossa vs Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire: le regate ‘fantasma’ di Luna Rossa ed Ineos UK contro American Magic*

* Si tratta di una formalità regolamentare. Dopo entrambe le regate di sabato e domenica, ciascun concorrente dovrà partecipare a una “regata fantasma” contro American Magic; la regata verrà sospesa pochi minuti dopo la partenza e il Direttore di Regata potrà così assegnare il punto in classifica al team in regata. Non sarà applicata la regola che prevede una separazione di 25 minuti tra una regata e l’altra.

Foto: Press Luna Rossa