Il conto alla rovescia sta finalmente per terminare: nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 gennaio scatterà ufficialmente la Prada Cup 2021, torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà il nome dell’avversario di Emirates Team New Zealand per le Finali della 36ma Coppa America di vela. Fari puntati sul golfo di Hauraki, nella baia di Auckland, dove a partire da domani (ore 3 della notte italiana) comincerà il primo Round Robin delle Challenger Series.

Il day-1 della Prada Cup prevede due match: in apertura la sfida tra Ineos Team UK e American Magic, a seguire lo scontro diretto tra Luna Rossa Prada Pirelli ed i britannici di Ineos. Si profila dunque una giornata già estremamente interessante in Nuova Zelanda per verificare gli eventuali progressi delle imbarcazioni rispetto alle World Series dello scorso dicembre. Grande attesa soprattutto in casa Ineos, che avrà la possibilità di affrontare subito entrambi gli avversari per dimostrare di aver perlomeno avvicinato le prestazioni di Luna Rossa e Patriot in queste ultime settimane di lavoro.

In chiave Italia c’è grande curiosità per assistere alla prima uscita ufficiale in Prada Cup di Luna Rossa Prada Pirelli Team, che dovrà vedersela nella seconda race di giornata contro Britannia. Le practice race disputate a inizio settimana hanno evidenziato un deciso passo avanti da parte dell’equipaggio guidato da Sir Ben Ainslie, ma la barca del Bel Paese resta favorita per il successo alla luce di quanto visto nelle World Series. Le ultime previsioni meteo parlano inoltre di una brezza sui 10-12 nodi per la fascia oraria in cui sono programmate le regate, quindi Ineos (sulla carta, in base ai riscontri di dicembre) potrebbe fare molta fatica a tenere il passo di Luna Rossa e soprattutto a restare costantemente sui foil per tutta la prova.

Foto: Press Luna Rossa