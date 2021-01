American Magic sarà ai nastri di partenza della Prada Cup 2021 che prenderà il via ufficialmente venerdì 15 gennaio. L’equipaggio statunitense sarà guidato dallo skipper Terry Hutchinson. La sua grande esperienza, si tratta della quinta partecipazione, potrebbe tornare utile alla compagine a stelle e strisce.

In carriera ha vinto per ben undici volte il titolo mondiali nelle diverse classi: Corel 45, J / 24, TP 52, Farr 40 e IMS. Uno skipper a tutto tondo anche grazie all’esperienza maturata come tattico in Team New Zealand, nel 2007 ha fatto parte dell’equipaggio che ha sfidato, senza successo, Alinghi per la conquista dell’America’s Cup. Nel 2001 e 2002 ha partecipato alla Volvo Ocean Race su Djuice Dragons, ed è stato nominato Rolex Yachtsman of the Year nel 2008.

Il timoniere dell’equipaggio statunitense sarà Dean Barker. Il neozelandese ha una lunghissima esperienza in America’s Cup. Nel 2003 e nel 2007 con Team New Zealand è uscito sconfitto nelle sfide contro il Defender Alinghi. Impresso nella memoria dei tifosi il 5-0 con il quale New Zealand vinse la Louis Vuitton Cup proprio nel 2007 contro Luna Rossa, prima della sconfitta contro l’equipaggio elvetico. Nel 2013, sempre nel ruolo di skipper, Team New Zealand conquista la Louis Vuitton Cup battendo nuovamente Luna Rossa col punteggio di 7-1. Nell’atto conclusivo l’equipaggio guidato da Barker sale fino all’8-1 prima di subire una storica rimonta dal Team Oracle che alza la vecchia brocca vincendo 8 regate consecutive.

Di fondamentale importanza sarà il ruolo di Andrew Campbell, il tattico di American Magic. È stato nominato ICSA All-American per quattro anni consecutivi, atleta di vela maschile dell’anno nel 2002 e 2005, e College Sailor of the Year nel 2006. L’equipaggio statunitensi può contare su nomi di alto profilo: Trevor Burd, Maciel Cicchetti, Paul Goodison, David Hughes. Cooper Dressler, Caleb Paine, Luke Payne. Matt Cassidy, Sean Clarkson, Jim Turner.

Foto: Prada Race